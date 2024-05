Milei se jacta de hacer “el ajuste más grande de la historia de la humanidad” y ya habla de “reelección”

El presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que no presentará su libro el 12 de mayo porque sospecha sabotaje de los organizadores de la Feria del Libro.

“Mi hermana está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y hacia nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento”, explicó el mandatario durante una visita a los estudios de la radio ultraoficialista El Observador.

Así las cosas, dijo que “tenemos que tomar ciertos recaudos porque no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. De hecho, están alentando comportamientos impropios de la cultura, salvo que la cultura argentina sea agredir e insultar al que piensa distinto”.

En otro orden, adelantó que “la idea es que en algún momento del año vamos a abrir” el cepo del dólar. “Yo sería bastante prudente pero estamos haciendo cosas muy en esa dirección. Ahora ampliamos el Bopreal para que aquellos que tienen dividendos atrapados empiezan a encontrar una salida y al mismo tiempo estamos bajando fuerte la tasa de interés, de hecho ya la hemos bajado a 60 puntos”, puntualizó.

“Lo más importante de la Ley Bases es que afecta la dinámica de largo plazo de la economía argentina. Entonces, la de corto plazo va a tener una recuperación, y de hecho ya la está teniendo. De hecho, fíjense que los salarios le están ganando a la inflación y en una inflación que viene a la baja”, exclamó el líder libertario durante una visita a la radio ultraoficialista El Observador.

En cuanto al eventual repunte delconsumo, sostuvo que “estas cosas lo que uno tiene que entender es que no es magia, que no es instantáneo, que demanda tiempo. La búsqueda de los atajos a lo largo de los últimos 100 años han hecho de que ser el país más rico del mundo, seamos 140. Con lo cual los atajos ya sabemos que no funcionan”.

🗣️ @JMilei: "La economía ya está teniendo una recuperación y los salarios le están ganando a la inflación" pero "no es magia y demanda tiempo"



“Al mismo tiempo, lo que estamos haciendo en materia de jubilados de que puedan ir con la inflación del mes anterior, por decirlo de alguna manera, en la medida que la inflación va bajando, la jubilación en términos reales va subiendo y se recompone también más fuertemente la jubilaciones”, acotó Milei.

Asimismo, manifestó que “Argentina es una economía que al menos en los últimos 20 años tuvo un populismo salvaje que destruyó el capital. Cuando uno destruye el capital, la contraparte es que el retorno de ese capital es muy alto. Con que solamente respetemos los derechos de propiedad, va a haber un fuerte impulso de crecimiento económico por la destrucción de capital”.

“Nosotros estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la Argentina, el más grande de la historia de la humanidad. El Fondo Monetario Internacional no puede creer lo que estamos haciendo. Para nosotros lo importante es el norte que tenemos”, se jactó.

“El día que terminamos de limpiar el balance del Banco Central y hacemos la reforma financiera, para que sea un sistema anti corrida, nosotros vamos a sacar una ley, que la emisión monetaria sea considerado un delito. Es decir, ahora va a ir preso el presidente del Banco Central, el director del Banco Central, el ministro de Economía, el Presidente de la Nación y diputados y senadores que voten por una mayor emisión monetaria”, anexó.

Acicateado por sus periodistas adictos, Milei se refirió a su posible reelección: “Eso depende de la gente. Entonces hay mucho por recorrer”.

“Naturalmente, si nosotros empezamos a derrotar la inflación, crecemos, se crean puestos de trabajo de mejor calidad. Bajamos la pobreza, bajamos la indigencia, la gente vive mejor y terminamos con la inseguridad. Y es claro que dado que ese fue el mandato que me que me dio la ciudadanía, es probable que pueda ser que haya una reelección”, sentenció el líder libertario.