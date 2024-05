Economía | 2 may 2024 Desregulación Prepagas: El Gobierno recomienda llamar a un 0800 si no retrotraen los aumentos El Ejecutivo difundió un esquema de actualización de valores e informó que las subas deben aplicarse respecto a diciembre. No obstante, aclaró que si las empresas incumplen, se puede acudir a Defensa del Consumidor.

Desregulación absoluta.