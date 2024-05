La diplomacia libertaria: “Nadie detectó personal militar, son chinos, son todos iguales”

En el marco del viaje a China que realizaron la canciller Diana Mondino y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con el objetivo de negociar el swap con el gigante asiático, la titular de la cartera diplomática tuvo una insólita declaración durante una entrevista, al referirse a la investigación sobre la base China en la Patagonia.

Hoy con @DianaMondino y @MathiasCormann en @OECD.



Un día histórico para Argentina dado que recibimos la hoja de ruta de acceso a la OCDE para nuestro país! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/O3C76ELHig — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 2, 2024

“'Nadie detectó que hubiera personal militar allí; son chinos, son todos iguales”, espetó la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación

En tanto, sostuvo que “ya se ha hecho una inspección a la Estación Espacial China y a la Europea. Fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana, esos equipos no percibieron nada raro”.

“Lo que sí vamos a hacer es formar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos. Porque en la base China se puede utilizar no sólo los equipos, sino durante una determinada cantidad de tiempo. Y eso Argentina no lo estaba usando”', acotó.

La Canciller Mondino continúa su agenda oficial en China: reuniones en Beijing con autoridades políticas y económicas.



En su segundo día de visita oficial a la República Popular China, Diana Mondino mantuvo reuniones con el vicepresidente de China, el Viceministro de Comercio… pic.twitter.com/PTVNRJOqzq — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) April 29, 2024

Luego, cuando fue inquirida por los uniformados en la base, explicó que “nadie detectó que hubiera personal militar allí. Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales”.

Tras la polémica generada por sus dichos, la canciller ensayó una aclaración en el aire de Radio Mitre. Explicó que cuando dijo “son chinos, son todos iguales” se refería a que “eran todos civiles” y que “de ninguna manera” quiso discriminar.

“Destaqué la naturaleza civil del personal, de que no había uniformes. Yo me refiero a que no había nadie uniformado”, relativizó.