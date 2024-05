¿Cómo saber si soy celíaco?

Por Patricia Souza (*)



La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica autoinmune producida por la intolerancia permanente al gluten en individuos genéticamente predispuestos.

Esta intolerancia puede presentarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta cuando somos adultos y es una enfermedad crónica. El gluten es un conjunto de proteínas presentes en el trigo, la avena, la cebada, el centeno y en sus derivados.

Los síntomas más frecuentes de la enfermedad celíaca suelen ser pérdida de peso, diarrea crónica, anemia, distensión abdominal, retraso en el crecimiento, aparición de aftas bucales, caída de cabello, abortos espontáneos, entre otros. Dependiendo de la sensibilidad individual, los síntomas pueden ser muy marcados o incluso estar ausentes (asintomático), lo que muchas veces dificulta el diagnóstico de esta patología.

El diagnóstico se realiza a través del análisis de anticuerpos específicos en sangre que, aunque no sirve para confirmar la enfermedad, permite iniciar el proceso diagnóstico que se completa con la biopsia endoscópica.

Es importante no iniciar ninguna dieta hasta tanto no se tenga el diagnóstico definitivo. El único tratamiento eficaz para la enfermedad celíaca es la dieta libre de gluten de por vida. Se sugiere realizar una consulta a un nutricionista antes de comenzar la dieta, de manera tal de contar con toda la información necesaria para iniciar un plan de alimentación adecuado y no realizar transgresiones de manera involuntaria.

¿Cuáles son los alimentos libres de gluten (o sin TACC)?

Hay una gran cantidad de alimentos que por su composición son naturalmente libres de gluten (sin TACC) como las frutas y verduras frescas, huevos y carnes, pero siempre que se manipulen y preparen con mucho cuidado ya que pueden contaminarse durante el proceso de almacenamiento, elaboración, cocción o servido.

El gluten también puede estar presente en los alimentos como espesantes, colorantes, aromatizantes, almidones, etcétera. Incluso, alimentos que no contienen TACC pueden elaborarse o envasarse en líneas donde existan productos que contienen gluten y de esta manera generar una contaminación cruzada.

¿Dónde puedo consultar el listado de productos?

Quienes sean diagnosticados celíacos, sólo podrán consumir aquellos productos que hayan sido previamente analizados en los laboratorios autorizados.

El Ministerio de Salud, a través de la ANMAT, publica un listado oficial de alimentos libres de gluten (ALG), en el cual pueden verse aquellas marcas de alimentos y productos industrializados que fueron inscriptas, como Libres de gluten o Sin TACC, que pueden ser consumidas por las personas celíacas. También se cuenta con un listado de medicamentos y se puede consultar sobre productos de cosmetología aptos, sea pasta de dientes, enjuague bucal, lápiz labial ya que pueden ser una potencial fuente de gluten (TACC).

Actualmente, a partir de diciembre del 2023, se publicó una normativa que fijó un plazo de tres años (hasta el 2 de diciembre de 2026) para que las empresas adecúen sus rótulos con el nuevo logo “sin gluten”. Por ello, durante este tiempo, podrás encontrar en la góndola de los comercios alimentos libres de gluten que presenten alguno de los símbolos adjuntos.



(*) Médica. Integrante del Servicio de Alimentación del Hospital Alemán.