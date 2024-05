Adorni condenó “la maquinita de hacer billetes” y la “orgía monetaria”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes que el Gobierno nacional decidió restituir a la Administración de Parques Nacionales dos hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi que la gestión anterior había entregado a una agrupación política, al tiempo que celebró el rumbo del plan económico.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario cuestionó la “entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo” a agrupaciones políticas y a “presuntas comunidades indígenas sin demostrar pertenencia”, y remarcó que “los Parques Nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por pertenecer a un grupo cercano al poder de turno”.

“La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo a presuntas comunidades indígenas y agrupaciones políticas no son una novedad. En el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández se otorgaron 221 reconocimientos sin demostrar pertenencia a comunidades originarias, y 81 de estos se hicieron en los últimos seis días de gestión”, precisó.

En instantes comenzará la conferencia de prensa del Vocero Presidencial en Casa Rosada.https://t.co/DEW1Hgylbw — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) May 3, 2024

Acto seguido, aseveró que “los Parques Nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por pertenecer a un grupo cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la argentina”.

Por otra parte, adelantó que “el lunes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, van a presentar los cambios en el Código Procesal Penal Federal que van a significar un hito en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”.

“Uno de los cambios más importantes es que los fiscales van a investigar más y mejor y los jueces van a decidir más rápido porque todos los casos se van a resolver en audiencias orales y públicas y sin expedientes escritos que se acumulan en los diferentes juzgados”, enfatizó el vocero.

En otro tramo de su exposición, puso de relieve que “todos los días nos levantamos a trabajar para que las cuentas públicas estén en orden porque esa es la única manera de terminar con la inflación y de dar vuelta la página en esta Argentina decadente”.

“Tenemos una batalla inicial que es terminar con la inflación, y para eso lo que hay que hacer es terminar con la emisión, el descontrol y la orgía monetaria que vivió la Argentina durante tanto tiempo”, graficó Adorni.

“El gran desorden se terminó. Y no hay ninguna chance de que cedamos ante ninguna presión que implique volver a la decadencia que era la Argentina, en tanto y en cuanto entendamos que es por lo que la gente nos eligió y nos sigue apoyando”, anexó.

Y sentenció: “Desde 2002 la política vio en una maquinita de hacer billetes una posibilidad de mantenerse en el poder y hacer populismo berreta. Estamos pagando una gran fiesta de la que nos hicieron invitaciones pero nunca nos dejaron pasar”.