“El sistema de salud vuelve a estar bajo ataque”

El gobernador Axel Kicillof encabezó este viernes el cierre de la tercera edición del Congreso Provincial de Salud (CO.SA.PRO) en el NH Hotel Provincial de Mar del Plata, junto al ministro Nicolás Kreplak y la dirigenta Fernanda Raverta.

En ese marco, Kicillof destacó que “en este Congreso participaron miles de personas que están comprometidas con el objetivo de transformar la salud en la provincia de Buenos Aires”.

“No se puede llevar adelante este desafío desde un escritorio, sin conocer y analizar los problemas de todos los días: los únicos capaces de mejorar el sistema sanitario de forma permanente son sus trabajadores y trabajadoras”, explicó.

La transformación de nuestro sistema sanitario solo es posible a través de un proceso de planificación que sea participativo, democrático, popular y, sobre todo, desde adentro. No se transforma algo que no se conoce y no se ama, por eso son sus trabajadores quienes pueden hacerlo…