Banca inesperada: Grabois también repudió la acusación del ministro español contra Milei

El referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, sorprendió este sábado al sumarse al coro de voces en repudio a los dichos del ministro de Transporte de España, Oscar Puente, contra el presidente Javier Milei.

La polémica se originó cuando el funcionario de Pedro Sánchez acusó a Milei de “ingerir sustancias”, y desde la Casa Rosada respondieron con dureza.

Al calor de los distintos pronunciamientos para rechazar las expresiones del funcionario español, Grabois explicó en redes sociales los motivos de su manifestación.

“Como argentino no quiero escuchar a ningún ministro de un reino europeo y antigua potencia colonial insultando al presidente constitucional argentino, consuma sustancias o no”, argumentó.

Así como no me gusta que la descerebrada de Mondino insulte al pueblo chino o el delirante de Milei al presidente AMLO, Lula o Petro. Así como me retuerce las tripas ver al gobierno entero lamiendo como bufones domados la bota del Estado norteamericano o reivindicando a Tatcher,…