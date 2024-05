Carrió advirtió que Milei “se asoció con la mafia” y prepara “el saqueo final de la Argentina”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, advirtió que el presidente Javier Milei va “por el saqueo final de la Argentina”, país en el que el Dios “es el dólar”.

“El Dios de la Argentina es el dólar, esto lo fue siempre. Está traicionando esto, porque no vienen los dólares. Él tiene que darle dólares a estos chicos para que puedan comprar la Apple, porque en realidad el dólar es el mecanismo para que los jóvenes puedan tener acceso a la tecnología. La verdad es que hoy la tecnología resulta inaccesible para un chico de 14 o 16 años. Entonces, en esto él traicionó. Traicionó en que iba a eliminar impuestos porque los está aumentando. Traicionó al campo cuando le dijo que iba a eliminar retenciones”, contextualizó.



En tanto, expuso que “todo el mundo dice ‘él cumplió’, no cumplió nada. Él dijo que iba a limpiar la casta, pero se asoció con la mafia. Él dijo que no tenía vinculaciones con nadie, pero todos los ministros son referentes de grupos empresariales”.

“La gente como no registra los conceptos que él da, por ejemplo ‘el Estado es una asociación criminal’, la sociedad no sabe qué dice cuando dice es una asociación criminal. Entiende lo que quiere entender. Es decir, que hay un grupo en el Estado que es corrupto, cosa que nosotros venimos luchando hace 30 años. Y él actúa de eso. Entonces, en realidad, él no va contra la casta, él va a hacer asociación con la casta, con las mafias, se vio en la sesión en Diputados, es un nuevo saqueo”, reflexionó ‘Lilita’ en declaraciones a Perfil.

Acto seguido evaluó que “vamos para atrás bajo la apariencia del éxito” una “noción de una vulgaridad y de una falsificación enorme”.

“El éxito es que pueden venir muchas inversiones en la Argentina, extractivas. El éxito puede ser que rufianes se vuelvan ricos. Puede dar lugar a una sociedad que tenga recursos a través de mecanismos ilegales y lo que ya no hay es lucha contra el narcotráfico. Esta ley de blanqueo de capitales termina la lucha con el narcotráfico. Después Patricia (Bullrich) podrá hacer jueguitos con gendarmes, pero la lucha contra el narcotráfico, que es justamente la lucha por el lavado financiero de dinero, terminó y la impunidad y esa amnistía se la acaban de conceder. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo creo que vamos para atrás, porque también el menemismo fue exitoso”, recapituló.

Asimismo, lacofundadora de Cambiemos manifestó que el Presidente es “un caballo de Troya de las peores mafias y de la matriz del saqueo final a la Argentina, de eso estoy segura”.

“Y entonces la lucha contra la corrupción, que es la lucha por la transparencia y por los valores clásicos, es la lucha del mundo. Esa es la verdadera lucha, porque la contracara de la corrupción es la pobreza. El problema de la corrupción es que ha devastado las instituciones públicas. El problema no es la universidad, es la corrupción en la universidad”, graficó.

Comparada con el menemismo, manifestó que la actual es “una sociedad mucho más atomizada, mucho más hedonista, más individualista, pero no deja de ser el retroceso permanente de una Argentina”.

“Yo quiero clamar ante las clases medias que no sean estúpidas, por favor. Si todo el costo lo pagó siempre la clase media, cuando viene la clase media... ‘tenemos que ajustarnos’, pero escuchame una cosa, hace 40 años que yo trabajo, que cada diez años nos funden. Cada diez años la clase media quiebra y tenemos que empezar de nuevo. Y nosotros somos los tontos que le pagamos el ajuste para que vengan los negocios de las mafias, pero la verdad, reaccionen, reaccionen las clases medias, porque el mejor sistema para ellos es clases pobres, grandes inversiones extractivas, nuevos ricos y las clases medias empobrecidas”, enfatizó.

“Si las clases medias son eliminadas, la pobreza pasa a la indigencia. Y se comieron el país entero. La Nación entera”, sentenció la exdiputada nacional.