Cúneo Libarona justificó la postulación de Lijo: “No es de los jueces que he visto bailando en TV”

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, destacó la postulación del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema y puso de relieve “la cantidad de grupos que lo apoyan frente a opiniones, adversas”.

“Yo creo que va a tener el apoyo, porque los senadores son criteriosos. Tendrá el respaldo necesario para ser aprobada”, acotó el funcionario en torno a la nominación efectuada por el presidente Javier Milei para el Máximo Tribunal de Justicia.

Consultado por los cuestionamientos a su ética, antecedentes académicos y falta de especialidad, planteó que “sus fallos los he leído mucho. Son muy buenos y la Cámara los considera. Cuando dio el examen para ser juez estudió muchísimo. Fue profesor universitario”.

“Sé dónde vive, conozco a sus hijos, que son muy bien educados, tiene una gran relación con su exmujer y es una persona de bien, no ha tenido conflictos. No es de los jueces que he visto bailando en la televisión o veraneando en el exterior. Es apasionado de los animales, no de la ropa, los automóviles o los aviones”, esgrimió el ministro.

“Desde el primer día y yo le dije al Presidente lo que iba a pasar, que iba a tener oposiciones y que lo iban a cuestionar. Le conté de la causa aquella de años atrás. Había también varias candidatas mujeres. El Presidente estuvo bastante tiempo dando vueltas hasta que se decidió por la figura de Lijo”, acotó.

También mencionó que “no existe una norma expresa que diga que tiene que haber mujeres, interpretan las normas que dicen que tiene que haber igualdad de empleos, pero no es así”.

“Para mi están muy bien los dos candidatos. Son aptos y me parece que la Argentina es un país destructivo: no hay personas que vos propongas para un cargo que no vaya a recibir embates, en general muchos injustificados, sin información. Es muy difícil encontrar a una persona del mundo del derecho que no reciban esos embates. Hasta para elegir un Papa hay discusiones y peleas”, concluyó.