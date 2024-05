Ministro de Kicillof convocó a ponerle límites a Milei con “la movilización en las calles”

El ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, advirtió que -de sancionarse- la Ley Bases “clausurará las posibilidades para el país”, al tiempo que afirmó que la única manera de frenar el avance es con la gente movilizándose de a miles en las calles.

“La ley no la va a parar un discurso en el Congreso”, expuso, por lo que adelantó que desde el Gobierno bonaerense “con Axel Kicillof muy firme y al frente” están conversando con distintos sectores para organizar esta resistencia. Entre ellos, la CGT, los intendentes y hasta partidos de izquierda.

“Hay que explicitar qué es esta ley” y hay “consensos de la sociedad que se están rompiendo, como Vaca Muerta”. Así, recordó que con la nueva normativa la justicia no va a poder intervenir en causas contra empresas que inviertan en recursos naturales en Argentina.

Para el funcionario, esto es “gravísimo”. Además, señaló como otro inciso de suma gravedad, que el país perdería todas las ventajas que le da ser productor de petróleo, ya que sus explotadores podrían sacar el crudo del país sin tener que dejar ninguna ventaja estratégica en el territorio.

“No somos capaces de ofrecerle al sector productivo un precio diferencial. Que los que inviertan en el sector no tengan ninguna obligación de llegar a acuerdos con proveedores locales. La ley no genera ningún empleo, los dólares se van, no ayuda a controlar el déficit ni ayuda a las PyMEs”, resumió en declaraciones a la AM 750.

Por eso, consideró que la única alternativa a la ley estará en las calles. “No es lo mismo a que haya 5 mil personas que cientos de miles en cada lugar de Argentina. Además, no es una ley que necesite Javier Milei. No tiene instrumentos. La necesitan los 20 millonarios más grandes de Argentina, que piensan al país como un negocio”, fustigó

“Queremos que el que apriete ese botón verde tenga que rendir cuentas. Que si rematan y venden AySA, Aerolíneas Argentinas, YPF y el Banco Nación tengan que rendir cuentas”, advirtió Katopodis.

Finalmente, el exintendente de San Martín planteó que “los que voten a favor de darle una moratoria a los empresarios que endeudaron y evadieron en Argentina y quitarles la moratoria a las mujeres que laburaron toda su vida y no tuvieron los aportes, que den explicaciones. Son senadores de un país grande. De un país que no es un paraíso fiscal”.