Santiago Cúneo denunció censura previa y postergó su debut en A24

El periodista y dirigente político Santiago Cúneo no comenzó este lunes su nuevo ciclo en la señal A24, tal y como estaba previsto, por lo que denunció “presiones” y “censura previa”, aunque aclaró que “no nos van a callar”:

“La expectativa en lo de A 24 este lunes 6 no se va a dar, no va a ser hoy el día que iniciemos el programa El rey desnudo”, informó el propio comunicador a través del Canal 22, señal que se transmite vía YouTube.

Presionar para que no salga un programa periodístico opositor es una de las cosas + anti-liberales que puede hacer un gobierno. Es un gobierno que no sabe teoría económica básica: si queres prohibir a Cúneo, más gente verá a Cúneo y + te jugará en contra. pic.twitter.com/oZxnPWFWxF — Diego Giacomini (@GiacoDiego) May 7, 2024

“Hay gente muy nerviosa, gente que está consumiendo mucho más Clonazepam que lo habitual desde que las promociones anunciaron nuestra llegada y hay gente que hace reuniones de urgencia para ver el tema de Cúneo, cómo lo paramos, qué vamos a hacer… los nervios los llevan a actos de inconciencia y eso genera exabruptos, muy parecidos a las amenazas, que ensayan en esas reuniones pintorescas de un Gobierno acabado y terminado”, explicó.

En ese sentido, planteó que “lo que menos necesita (la gestión libertaria) es que Cúneo amplifique la capacidad de decir verdad y que esto llegue a más gente, más rápido y a la cual no le pueden contestar”.

“Desde el viernes 3 hubo reuniones para evitar que pudiéramos salir al aire. En el canal A 24 se han comportado muy bien con nosotros y por eso seguimos trabajando para el futuro lanzamiento del programa. Cero reproche para ellos. Estamos listos. Es inevitable que yo diga las cosas. El estreno es inevitable”, acotó.

Luego reiteró que “no nos importan los desbordes para frenarnos porque la información que manejamos no puede ser contestada y eso lleva a la conspiración, la patota, a la censura previa para que yo no hable. Sin embargo, yo usaré una red, un megáfono o lo que sea para poder expresarme. No me van a callar”.

“Tenemos preparado un programa muy periodístico, que cambia la ecuación actual. Podemos jugar al boxeo o al ajedrez. En ambas disciplinas les vamos a ganar. Los podemos demoler periodísticamente y también podemos ser más agudos y profundos. Cada uno puede interpretar si esto no significa que vamos ingresando a un estado totalitario, donde se silencian las verdades”, prosuigió Cúneo.

Finalmente, sostuvo que “vamos a trabajar incansablemente esta semana para tratar de debutar la semana próxima, el lunes 13 de mayo. Le agradezco a los directivos y trabajadores del Grupo América por lo bien que nos han tratado en esta previa. Los tiempos son ya y ahora”.