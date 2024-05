Según Marco Lavagna, “es absolutamente imposible alterar la cifra de inflación”

El director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Marco Lavagna, resaltó que su labor es “apolítica” y además reveló que el presidente Javier Milei le dijo que “el INDEC viene funcionando bien y que continúe” en el cargo.

“Alberto Fernández me invita al INDEC en el 2019 y me dijo que necesitaba a alguien que no fuera de su fuerza política en el INDEC” evocó, para luego dar cuenta que tanto el peronista como el libertario buscaron a alguien por fuera de su espacio político “para hacerse cargo de un organismo tan sensible”.

Luego aseveró que “es absolutamente imposible alterar la estadística del INDEC y hay un cuerpo técnico muy comprometido, dispuesto a defender el Instituto”.

“El INDEC te muestra una foto de cómo estamos. El año pasado publicamos más de 1500 informes de información variada y podes tener alguna presión en cuánto a cómo viene el dato; pero una vez que está publicado, no puede estar en juego el dato del INDEC”, reforzó Lavagna en declaraciones a CNN Radio.

Asimismo, puso de relieve que “tenemos que mostrar la realidad como es, no tenemos que hacer supuestos”.

Luego destacó que hay que presentar un proyecto para que el INDEC sea autárquico y “el presidente Milei está trabajando y hay consenso político” para ello.

En otro orden, mencionó que “las estadísticas de la inflación o la pobreza son dolorosas. No se trata de cambiar el índice de inflación, sino de cambiar la canasta”.

En relación al drástico ajuste al sector público, consignó que “no hemos tenido recortes como otros organismos, sí algunas cuestiones de jubilaciones; el INDEC venía muy ordenado y por la continuidad era fácil darle explicaciones a una auditoría”.

“Hace tiempo que venimos bajando la cantidad de gente que somos y subiendo la cantidad de informes; siempre hay cosas para mejorar, pero cuidando mucho al personal técnico”, agregó.

“Seguimos dando el índice de pobreza de la misma manera, mantenemos las metodologías. La medición de la pobreza por ingresos es la mejor medida que utilizan la mayoría de los países”, concluyó Lavagna.