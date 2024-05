Zucchero vuelve a la Argentina

Adelmo Fornaciari, más conocido como Zucchero, interpretará en su regreso a nuestro país grandes clásicos como “Diamante”, “Baila”, “Senza una donna”, “Così Celeste”, “Cuba libre”, “Todo el mundo tiene que aprender alguna vez” y también sonarán sus temas más actuales.

Con producción de Fenix Entertainment, la cita para este show imperdible será el domingo 8 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Las localidades estarán a la venta a partir de este martes 7, desde las 13 horas, únicamente a través de la plataforma TuEntrada.

Uno de los mejores exponentes del rock blues en Italia, ha vendido más de 60 millones de discos a lo largo de su carrera, incluidas 8 millones de copias sólo del álbum Oro, incenso & birra.

Además de ser el primer artista occidental que actuó en el Kremlin tras la caída del Muro de Berlín, Zucchero fue el único artista italiano que participó en el Festival de Woodstock en 1994, así como en los 46664 eventos de Nelson Mandela, de los cuales es Embajador y el Tributo a Freddie Mercury en 1992.

También en 1992, junto con Luciano Pavarotti, tuvo la idea de la gala benéfica “Pavarotti & Friends”. La primera edición, retransmitida en directo en todo el mundo, allanó el camino para una serie de conciertos benéficos anuales que continuaron hasta 2003.

En 1999 participó en el Festival IMST en Austria, actuando ante 200 mil personas, después de Bryan Adams y antes de Rolling Stones. Ese mismo año, Bono de U2 lo invitó a tocar en el concierto benéfico Net Aid en Nueva York, un evento que se transmitió a todo el mundo.

Zucchero también participó en las dos ediciones del Rainforest Fund (1997 y 2019), un evento de recaudación de fondos organizado por Sting y su esposa Trudie Styler para proteger las selvas tropicales del mundo y defender los derechos humanos de los pueblos indígenas que las habitan.

A lo largo de su carrera ha jugado en cinco continentes, 69 estados y 650 ciudades, incluidos destinos tan singulares como Omán, Mauricio, Tailandia, Nueva Caledonia, Armenia y Nueva Zelanda, por nombrar sólo algunos. En 2004 actuó en el Royal Albert Hall en un evento memorable en el que compartió escenario con invitados especiales de renombre mundial como Luciano Pavarotti, Eric Clapton, Brian May, Solomon Burke y Dolores O'Riordan.

En 2007 fue nominado al premio Grammy, junto con Billy Preston y Eric Clapton, a la mejor “Colaboración Vocal Tradicional R&B”.

Su espectáculo en diciembre de 2012 en el Instituto Superior de Arte de La Habana frente a más de 80 mil personas ha sido aclamado como el mayor evento en vivo realizado por un cantante extranjero en Cuba durante el embargo.

En julio de 2018, tocó frente a más de 65 mil personas en el Hyde Park de Londres en el festival British Summer Time junto a artistas internacionales del calibre de Eric Clapton, Santana y Steve Winwood.

En 2020, junto con algunas de las estrellas más importantes del mundo, Zucchero participó en la transmisión mundial en vivo titulada “One world: Together at Home” (para apoyar a la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra Covid-19), y se convirtió en portavoz de un mensaje universal en el 50º aniversario del Día Mundial de la Tierra, tocando una nueva versión italiana de “Let Your Love Be Known” de Bono frente a un Coliseo desierto.

Zucchero escribió la letra de la versión italiana, titulada “Canta la vita”, mientras que Bono apareció en la grabación. Luego envió otro mensaje de esperanza alrededor del mundo interpretando una canción llamada “Amore Adesso” en una mágica y desolada Plaza de San Marcos en Venecia. La canción era una adaptación italiana de “No Time For Love Like Now” de Michael Stipe y Aaron Dessner, para la cual Zucchero volvió a escribir la letra.

En mayo de 2021, Inacústico D.O.C. & More, el primer proyecto íntegramente acústico de la carrera de Zucchero, y durante el verano de 2021 realizó una serie de espectáculos acústicos tanto en Italia como en el extranjero a pesar de la capacidad limitada de las salas debido al Covid-19.

En noviembre de 2021 salió Discover, su primer álbum de covers que contó con colaboraciones con Bono, Elisa y Mahmood, así como un dueto virtual con Fabrizio De André. En diciembre se estrenó la película “SING 2”, en la que Zucchero proporcionó la voz italiana del personaje Clay Calloway.

En 2022 y 2023, Zucchero actuó en vivo en todo el mundo en su “World Wild Tour”, que incluyó 14 espectáculos italianos, todos en la Arena de Verona. En junio pasado, Zucchero regresó a su ciudad natal de Reggio Emilia para “Amore e Radici” (“Amor y raíces”), ofreciendo dos espectáculos en el RCF Arena (Campovolo) para conmemorar sus 40 años de carrera musical.

En octubre de 2023 apareció por primera vez en la pantalla grande en el documental “Zucchero – Sugar Fornaciari” y también recibió la ciudadanía honoraria de Reggio Emilia. A finales de año realizó una serie de espectáculos en Estados Unidos junto a Andrea Bocelli.