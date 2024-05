“Sólo te lo quería decir”: Crónica, música y poesía en la obra más personal de Cecilia Carrizo

Los jueves 6 y 13 de junio, a las 22 horas, se presenta en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires el unipersonal de Cecilia Carrizo Sólo te lo quería decir.

“Es la obra más importante de mi vida. Es todo lo que soy. Quiero que vengan a compartirla conmigo, y juntos homenajear a Martín”, invita la artista.

Según la co-directora, Agusta Bermúdez, la pieza “Es crónica, música y poesía. Es resiliencia”.

“Con una gran artista que nos cuenta la historia de dos hermanos, una enfermedad, y sus cuerpos atravesando un camino de amor y lucha”, añadey sentencia: Carrie Fisher lo describiría diciendo ‘toma tu corazón destrozado y transfórmalo en arte’”.

Cecilia supo que su hermano Martín moriría, tenía una enfermedad terminal. Todo lo que pudo, lo dijo en versos.

Palabras que quedaron en cuadernos, guardados en cajones. Palabras pegajosas, suaves, turbias, podridas.

No hubo tiempo para ordenarlas o corregirlas. Mucho menos para decirlas. No hubo espacio para otra cosa que no fuera acompañarlo en su deseo, su esperanza, su tesón, su capricho. Defenderlo de lo indigno, lo humillante, lo extremo.

Asesina o aliada buscó en su mirada la ruta que los llevara hacia donde él quisiera. El camino se llenó de miles de personas que los ayudaron.

Desilusión, fracaso, transformados en un amor que lo mueve todo. Estuvieron juntos.

Juntos fueron Rocky, Rambo, Heidi, Titanes en el ring, Charly. Juntos todo. Juntos hasta la muerte.