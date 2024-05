Palazzo: “Van a cambiar inflación por desempleo”

El secretario general de la Bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, consideró que el paro general de este jueves es “lógico” ante la caída del salario y de las jubilaciones, el incremento de la pobreza y el “recorte” de derechos que implica la Ley Bases.

También cuestionó a la reforma laboral prevista en el paquete normativo del Gobierno de Javier Milei, dado que “van a cambiar la inflación por desempleo”.

“Hay una caída muy abrupta de la actividad económica en la Argentina, así que creo que las condiciones no están dadas y no se ha modificado el cuadro social, al contrario, se ha acrecentado”, afirmó el legislador en declaraciones a Radio Mitre.

Luego evaluó que “las reformas son todas perjudiciales para los trabajadores”, pues “no hay un solo artículo en la ley, ya sea en la Ley Bases o en la propia ley de paquete fiscal, que no incremente lo que yo considero un ataque al trabajador”.

“No me parece ilógico plantear una medida de fuerza cuando uno ve que la caída del salario ha sido casi del 20 %, que las jubilaciones han perdido otro tanto, que más allá que la pobreza era alta, se incrementaron 3,2 millones de pobres en cuatro meses, y además que hay una ley que ha recortado derechos que son esenciales para los trabajadores”, enumeró Palazzo.

Acto seguido, indicó que “hay una cantidad de senadores que ya se han expresado contrario a las mismas políticas que están en la Ley Bases cuando votaron por la derogación del DNU, no aprobándolo. Creo que hay una base de senadores importante que puede incidir fuertemente en que la ley no prospere en la Cámara alta”.

“En mi caso que lo he votado en contra como legislador y que como dirigente sindical estoy en contra, me parece que es una expectativa abierta que puede dar cuenta de que la ley va a tener inconvenientes y ojalá no salga sancionada del Senado”, finalizó el referente sindical.