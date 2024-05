El video del choque de Tiago Palacios, que iba ebrio: De milagro no mató a una mujer

En las últimas horas se conoció el video del violentísimo choque protagonizado por el futbolista Tiago Palacios en la estación de servicio de la Ciudad de Buenos Aires mientras manejaba en estado de ebriedad a bordo de su camioneta, y debido a esas imágenes se potencia la sensación de que de milagro no acabó todo en tragedia.

Es que es mucha la velocidad a la que la Jeep Compass de color blanco ingresa a la zona de surtidores de la estación ubicada en la Autopista Illia y el Paseo del Bajo, y así de rápido golpea levemente a una mujer que un instante antes salta y sale de la línea de dirección del vehículo.

Vale remarcar que el jugador, que venía de salir campeón de la Copa de la Liga con Estudiantes de La Plata unas horas antes en Santiago del Estero, conducía bajo los efectos de la ingesta desmedida de alcohol, ya que a tres horas de cometido el incidente se le practicó un test que arrojó una graduación de 1,84 gr/l, cuando el máximo permitido en la CABA es de 0,5.

📽| Así fue el choque de la camioneta conducida por el futbolista de Estudiantes Tiago Palacios en la estación de servicio de AU Illia y Paseo del Bqjo, en #CABA, en la que de milagro no arrolló a una mujer. Fue ayer e iba con 1,84 gr/l. Se le retuvo la licencia por un año pic.twitter.com/PgEOotOBe8 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 8, 2024

Por otro lado, en este video –captado por una de las cámaras de seguridad de la propia estación– se ve que tras el impacto Palacios desciende del vehículo y en ningún momento se acerca a asistir a la víctima, sino que se va de cuadro con destino al shop de la estación. Por el contrario, uno de sus acompañantes sí se dirige a uno de los lados de la mujer.

Por esta situación Palacios pasó un día en carácter de aprehendido –de hecho se perdió los multitudinarios festejos que se organizaron en el Palacio de la Municipalidad de La Plata, frente a la simbólica Plaza Moreno– y, tras ser liberado, se le impuso una sanción de un año sin licencia de conducir.

Vale remarcar que otro conductor se hizo presente en la estación de servicio al ver todo lo que se mostraba en los medios de comunicación para relatar que una camioneta de similiares características a las del jugador de fútbol lo había chocado y huido previo a este incidente, y aún resta identificar el hecho y constatar si se trataba de Palacios.

Al momento Estudiantes no anunció si le impondrá alguna sanción al futbolista, y por lo que se sabe integrará la comitiva que viajará este mismo martes a Bolivia para enfrentar el jueves a The Strongest en La Paz, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América.