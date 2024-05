Advierten que la Ley Bases “es una entrega desmedida a los grandes grupos económicos”

El senador nacional de Unión por la Patria, Carlos Linares, advirtió que el contenido de la Ley Bases es “sumamente perjudicial para el desarrollo del país y las empresas” argentinas, al tiempo que puso el acento en la “velocidad” con la que el Gobierno pretende sancionar la normativa.

Tercera parte de mi intervención de hoy.#NoALaLeyDeBases pic.twitter.com/g5zoHXQ9ay — Carlos Linares (@LinaresCarlosCR) May 8, 2024

“Quieren hacerlo rápido, con pocos oradores. Y no expresarnos ni nada. Tienen intención de que el jueves sea votado en comisión y pase al recinto. Me parece que no va a suceder. Hay mucha inquietud de todos los senadores. No sé si cuentan con los votos para que eso suceda”, explicó el legislador chubutense en declaraciones a la AM 750.

En igual tono, manifestó que “hay varios senadores que lo remarcaron, que dijeron que no le darían facultades delegadas a este Presidente. Estamos convencidos de que esta ley no debe poder tratarse. Y que el Gobierno mande ley por ley, que puedan ser debatidas, dialogadas con todos los senadores y diputados”.

En tanto, sobre el polémico inciso que propone el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), precisó que “cuando hicieron hincapié y (el ministro del Interior, Guillermo) Francos deslizó que a él lo habían ido a ver cantidades de fondos de inversión, dije que hay que ser claros, que digan quiénes son esa tanta cantidad de gente, qué tipos de inversiones, quiénes van a venir, adónde y qué van a hacer”.

“Cuando no dicen que van a invertir el litio ¿Cómo va a salir? En forma de batería. El petróleo, ¿va a salir en curso o como nafta? Esto es una entrega desmedida a los grandes grupos”, sentenció Linares.