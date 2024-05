Jorge Macri rechazó el paro y apuntó contra “los profetas de la decadencia”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, rechazó la huelga general de este jueves aunque aclaró que “el esfuerzo de los que laburan no para”.

“Millones de argentinos laburantes hoy pierden su día de trabajo, el presentismo, las horas extras, las changas. El kioskero que abre y no va a vender, el abuelo que tiene que ir al médico pero no puede salir de su casa, la obra que se frena porque algún albañil no tiene cómo llegar, el comercio que levanta sus persianas y abre igual, a pesar de que sabe que es un día en que le va a ir mal”, enumeró el alcalde.

EL ESFUERZO DE LOS QUE LABURAN NO PARA



Millones de argentinos laburantes hoy pierden su día de trabajo, el presentismo, las horas extras, las changas. El kioskero que abre y no va a vender, el abuelo que tiene que ir al médico pero no puede salir de su casa, la obra que se frena… — Jorge Macri (@jorgemacri) May 9, 2024

En tanto, sostuvo que “del otro lado, algunos pocos que festejan, mientras defienden sus privilegios a costa de que el país sea cada vez más pobre”.

“La prepotencia del sindicalismo, después de cuatro años de silencio que aturde, ya no representa a los que están haciendo un gran esfuerzo y la pelean a pesar de la difícil situación que vivimos”, acotó el dirigente PRO.

En tanto, sostuvo que “los profetas de la decadencia sólo ponen palos en la rueda. No se sale adelante parando, bloqueando, extorsionando”.

“Hay un cambio de época en la Argentina: es la resistencia de todos lo que hoy no paramos porque para nosotros la esperanza de un país mejor está primero. Y eso se logra laburando y con esfuerzo”, remató Macri.