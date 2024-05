Según Arroyo, la sociedad “está enojada no solo con la política, también con el peronismo”

En diálogo con ANDigital, el legislador nacional del Frente Renovador, Daniel Arroyo, señaló que en su opinión “en el peronismo hay que hacer una autocrítica muy importante”. Analizó que la sociedad estuvo dispuesta a votar algo que “no sabía para donde iba o a que iba, con tal de no seguir como estábamos”

“No solo está rota la relación de la sociedad con la política, no solo está muy enojado el ciudadano con la política, sino que hay un enojo con el peronismo”, puntualizó muy convencido.

Quien fuera ministro de Desarrollo Social de la Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, fue muy crítico de la gestión peronista 2019-2023.

En tal sentido expresó que “hay una sensación que no se han cumplido gran parte de las expectativas que la gente tenía con el gobierno de Alberto, que eran básicamente mejorar la situación económica; sin lugar a dudas hay que hacer una gran autocritica y hay que construir otras ideas”, remarcó.

Por otra parte, Arroyo dijo que “lo que viene después de (Javier) Milei no es para atrás, es para adelante, tenemos que construir nuevas ideas, necesitamos entender la cuestión del equilibrio”.

Se corrió de algún modo a los nuevos reclamos nacionales cuando dijo que “no puede el estado meterse en todo, ha cansado a la gente el estado metiéndose en muchas cosas. De ahí, a nada de estado y todo el mercado a lo bestia que es lo que propone el gobierno es absurdo”.

Respecto a la renovación del peronismo, Arroyo indicó que “la solución para esto es construir nuevas ideas, cuando se construyan nuevas ideas va a surgir nuevos liderazgos. La sociedad cambio, hay otra realidad, debemos tener otra mirada diferente. La sociedad está muy enojada con el peronismo como está muy enojada con la política”, reiteró.

En la misma línea de pensamiento, señaló que “no surgen lideres naturales, el liderazgo se construye a partir de generar nuevas ideas, de que la sociedad las siga y es eso lo que tenemos que encarar”.

Y en directa critica al gobierno libertario expresó que “el gobierno de Milei es brutal en su manera, pero ha captado la idea de cambio y aunque mucha gente la pasa mal, que no llega, que no le alcanza, pero dice bueno, capaz que esto va, esperemos; eso marca el nivel de deterioro que tenemos en el peronismo y hay en esencia que cambiar de ideas”, completó.

Para afianzar su pensamiento, Arroyo afirmó que “si no logramos hacer un cambio de ideas, la sociedad no va a mirar el peronismo, la sociedad solo va a acompañar lo que sea superador, para mejor, para adelante, no va a acompañar ir para atrás, no van a plantear volvamos a hacer lo que estábamos haciendo. Con lo cual el peronismo tiene –en mi opinión-, la obligación de construir ideas para adelante, si no lo hacemos, la sociedad buscara otros mecanismos y otros esquemas”.

En directa referencia a la Ley Bases, dijo que “es un retroceso en varios aspectos. La Argentina necesita cambios grandes y necesita transformaciones, pero no la que pretende la ley base”.

“La ley base hace, por ejemplo, que un millón cien mil personas que habían dejado de pagar ganancias, vuelvan a pagar”.

Asimismo aseguró que el deterioro que causa es mayor, porque “vuelven a sumarse las horas extras, con eso volvemos a la situación de que un trabajador trabaja un sábado haciendo horas extras, y gana menos que si no las hubiera hecho, o un médico hace una guardia y gana menos que si no hubiera ido a la guardia”.

“También hay un problema serio con la moratoria previsional, especialmente para la mujer. Se elimina la moratoria y al eliminarse, 9 de cada 10 mujeres van a terminar accediendo a una pensión a los 65 años, que con suerte va a ser el 80 % del haber jubilatorio mínimo”.

Dentro de los cambios estructurales que plantea la Ley Bases, no olvidó el apartado para las grandes inversiones. “Esto se está discutiendo ahora en el Senado, que es el RIGI (régimen de incentivo a las grandes inversiones), que también le da chances al que extrae, la industria del litio, los minerales y durante 30 años no tiene que pagar nada de impuestos y si esos inversores tienen algún problema, no se decide en tribunales argentinos sino de afuera del país”.

“Es un retroceso, yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer cambios, pero esto es más para atrás que para adelante”, concluyó Arroyo.