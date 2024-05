“La suerte de encontrarme”, el debut discográfico de Wayra Iglesias

Con un sonido y una estética vintage, inspirado en “viejas mostras” de rock como Janis Joplin y Amy Winehouse, la joven Wayra Iglesias presenta La suerte de encontrarme, su álbum debut.

El disco cuenta con una instrumentación clásica y potente. Tocada por una banda de lujo, con músicos de Andrés Calamaro, Ella es Tan Cargosa y por supuesto, para seguir el legado familiar, participaron en el álbum, Tete y Tanque de La Renga.

“Es un disco que significó un viaje. Y fue en esa búsqueda por encontrar mi lugar y mi voz, donde nacieron estas diez canciones. Hay blues, hay soul y definitivamente hay rock. Me inspiró el recorrido, mi vida. Son historias personales, preguntas que me hice, vínculos que me dañaron, lugares en los que creí verme y caminos donde definitivamente me perdí”, reflexiona Wayra.

Después de haber adelantado “Para olvidarte”, “Girando”, “Este juego”, “Huir” y “No hay para siempre”, ahora presenta su álbum completo y el momento de hacerlo en vivo será el jueves 13 de junio en La Trastienda.