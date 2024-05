Política | 10 may 2024 Choque de trenes Exministro de Massa apuntó contra Milei: “Hay cosas con las que no se jode” “Esto no fue un accidente, se pudo haber prevenido”, afirmó el diputado provincial y extitular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera.

Pudo haber sido una tragedia.