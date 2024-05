“Para que nazca la nueva Argentina”: senador libertario pide hacer “desaparecer” a un sector político

El senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, apuntó fuertemente contra Unión por la Patria en el marco del debate por La Ley Bases y explicó que a partir de este lunes “se retoma el trabajo en el plenario de comisiones para que los senadores se saquen las dudas” y “finalmente la idea es firmar el dictamen con algún pequeño cambio”.

“Uno se pone objetivo en el tiempo, pero aquí intervienen muchas voluntades y a veces los tiempos no son como uno quisiera. Prueba de esto es que se pudo firmar dictamen esta semana, pero un sector de los aliados quisieron posponerlo para la semana próxima”, acotó en declaraciones a CNN Radio.

Acto seguido, planteó que “hay un sector que impide y obstaculiza y está a la vista de todos. Uno de ellos es Unión por la Patria, pero dentro de los aliados también hay sectores que les gusta dilatar algunos tiempos”.

Así las cosas, deslizó que si cedieran a todos lo que piden, el país tendría “déficit”, por lo que deslizó que “hay un sector de la política que tiene que desaparecer para que nazca la nueva Argentina”.

“Si hubiésemos tenido ley en enero, ¿sabpes la recuperación económica que habríamos tenido? Los números están mejorando y no se le dio una sola herramienta al Presidente”, disparó Paoltroni. Y enumeró que, en otro contexto, el país tendría “desarrollo de las inversiones y de los sectores de la minería e hidrocarburos, la generación de empleo y su formalización, el paquete fiscal”.

“Mientras la economía sane y tengamos crédito, inversiones y generación de trabajo, nos volverán a convalidar en las urnas. Y con la renovación de las cámaras tendremos los votos para seguir apoyando y seguir haciendo las reformas para hacer del país una potencia ahora y para siempre”, anexó el legislador formoseño.

Y remató: “Ellos se miran el ombligo, no piensan en el que está cosechando o lleva el camión al puerto. Para ellos ese país no existe y yo lo llevo en las venas. No es sencillo, pero va a haber ley y saldremos hacia adelante y seremos potencia”.