Bullrich ensalzó a los Milei y juzgó que a Macri “no le toca ser protagonista”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, consideró que el Gobierno y sus aliados deben unirse en una sola propuesta para las elecciones legislativas del año venidero, al tiempo que juzgó que al expresidente Mauricio Macri ya no le toca ser protagonista.

“Son momentos en los que te toca. Hay momentos en lo que sos el protagonista. Hay momentos en los que tenés que dejar que el protagonista sea otro”, evaluó sobre el líder PRO en declaraciones a la señal ultraoficialista LN+.

En tanto que aseveró que “el Gobierno lo que quiere es que en la próxima elección haya en las urnas dos propuestas; por un lado, la propuesta del cambio” y, por el otro, “la propuesta retrógrada”.

Así las cosas, convocó a “todos los sectores” que simpaticen con el Gobierno a que “apoyen la propuesta del cambio, aunque tengan alguna diferencia; porque esa propuesta necesita diputados, senadores, ganar una elección y poder político para poder consolidarse”.

“¿Por que vas a ir separado? ¿Para representar qué? ¿Hay algo en el medio entre el cambio y la vuelta atrás?”, inquirió la exministra de Trabajo del trunco Gobierno de la Alianza.

“¿Qué van a hacer el medio de qué? No hay otro lugar. Uno tiene que ser consciente de la representación social. Si en la próxima elección vos tenés boletas que impliquen el cambio y la vuelta la pasado, la gente se va a inclinar por eso”, ahondó la funcionaria.

Luego manifestó que “Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau están en una situación compleja porque tienen una idea que no prende en la sociedad. Cuando tu idea no tiene arraigo, no tenés votos”.

En contraposición, sostuvo que la secretaria general de la Presidencia, “Karina Milei es una persona que tiene mucha personalidad, decisión, que cuida mucho a su hermano y tiene la decisión de hacer algo que ella inmediatamente se dio cuenta de que era muy necesario, que era darle sostén político al proyecto”.

“Armaron algo muy rápido en poco tiempo” y “toda la gente que llegó, por ejemplo, al Congreso por ahí no se conocían entre ellos”, acotó, para luego dar cuenta que Karina Milei “está muy decidida y dedicada a darle sostén político” al Ejecutivo.

“Milei tiene una convicción profunda de llevar adelante un plan de cambio hacia un capitalismo de reglas, hacia un modelo de la libertad que Juntos por el Cambio no lo tenía tan claro. No tenía tan claro lo que era su modelo. JxC y sobre todo PRO se definía como un partido de la gestión “¿Pero la gestión qué significa? ¿Qué es la gestión por sí misma?”, inquirió.

Y remató: “La gestión tiene que tener una idea, gestionás en una dirección y eso no estaba tan claro ¿Hacia qué idea vas? Eso estaba confuso. Muchas veces las cosas se hicieron a medias. Nunca, por ejemplo, se decidió generar orden en la Argentina. Había como una idea de que las cosas te generan un costo político. ¿Pero para quién? Si la sociedad te estaba pidiendo a gritos que ordenes el país”.