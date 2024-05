Ley Bases: Desde la UCR anticipan que “no habrá dictamen esta semana”

Pese a la pretensión de La Libertad Avanza de dictaminar la Ley Bases lo más pronto posible para llevarla al recinto del Senado, desde el radicalismo pusieron paños fríos y descreen que el tratamiento en comisión se dé esta semana.

Así lo manifestó este domingo el senador de la UCR, Maximiliano Abad. “El oficialismo escucha, pero no se implementan los cambios”, apuntó el legislador marplatense.

“No hay gestión de la Ley Bases por parte del oficialismo, no creo que esta semana tengan dictamen”, aventuró el titular del Comité Provincia.

🏛 #Congreso | Sin acuerdo, el Senado postergó el debate de la Ley Bases y el paquete fiscal



📌 https://t.co/mE0BgESBOR pic.twitter.com/i1QMo1kRgs — ANDigital (@ANDigitalOK) May 9, 2024

Tanto la Ley Bases como el paquete fiscal son debatidos en comisión. Sin embargo, pese a la falta de acuerdo, la negociación se encuentra en stand by. Rige un cuarto intermedio con la premisa de reanudarse esta semana, pero sin fecha exacta de discusión.

Abad se mostró muy crítico del estilo de negociación del oficialismo. “Después se buscan culpables cuando las leyes no salen, pero no hay gestión de ley de parte del oficialismo. Escuchan pero no actúan en consecuencia para tener su ley, por lo que no creo que esta semana tengan dictamen”, deslizó en declaraciones a Radio Rivadavia.

“El Gobierno tiene que hacerse cargo en un Senado en el cual no tienen mayorías. Tienen que ponerse a trabajar para ver cómo encuentran la síntesis a las distintas propuestas de los bloques, que tienen mucho que ver con perfeccionar leyes”, remarcó Abad.

Y completó: “Argentina necesita leyes que perduren en el tiempo y den seguridad jurídica porque si no, vivimos en un limbo permanente”.