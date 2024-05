Política | 13 may 2024 Análisis El Psiquiátrico y la Argentina fiola: como Fenómeno una maravilla, como Presidente un desastre Mientras no acierta una, ni siquiera aunque se la regalen, se reproducen por Instagram los multiplicados textos alusivos en los idiomas más extravagantes. Desde el sueco hasta el latín. El gobierno libertario afortunadamente no arranca. Ni supera el margen mínimo de mediocridad elemental.

Únicamente mantiene el insumo de la esperanza.