Para Luis Juez, “el Senado es el hangar del club del helicóptero”

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, consideró que “está todo muy empiojado” para la concreción del Pacto de Mayo en su provincia, al tiempo que volvió a apuntar los cañones contra la oposición peronista.

“Uno tenía el entusiasmo de que el 25 de mayo podía ser algo bueno, incluso deseada por quienes están incómodos porque un dirigente no peronista convoque a un pacto de gobernabilidad. Pero me parece que esa idea originaria, que me parecía de un atractivo y fortaleza increíble, el peronismo se fue encargando de actuar de acuerdo a cómo actuó sistemáticamente en los últimos 50 años, sin dejar gobernar”, disparó.

En igual tenor, el excandidato a gobernador de Córdoba consignó en declaraciones a la AM 950 que “siempre está la idea de poner trabas al que gobierna y a los efectos de que, como no es de uno, que fracase”.

“El peronismo jugó todas las fichas, arrancando el lunes con la amenaza de escrachar a los senadores en vuelos de Aerolíneas Argentina; y luego con el paro del jueves” pero igual “podemos conseguir los votos para que la ley salga con alguna modificación”, puntualizó.

“El Senado es el hangar del club del helicóptero. Ya advertí que el Senado es complicado, es un reducto donde han manejado las cosas como han querido y esta semana se notó”, finalizó.