El referente de Soberanxs, Gabriel Mariotto, consideró que el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, “no puede volver a formar parte del peronismo”:

“El Gobierno de Javier Milei pone en el centro del origen de todos los males la justicia social. Entonces, al formar parte de esas filas, de ese Gobierno, no hay posibilidades de coexistir en el ámbito de un movimiento nacional y popular con nuestros patrones filosóficos. Ni Scioli, ni nadie que forme parte del Gobierno de Javier Milei puede volver a formar parte del movimiento peronista”, anaizó.

“Pienso que si sos funcionario de Javier Milei no tiene sentido que vuelvas al peronismo. Con Daniel, tengo una excelente relación. Me parece una excelente persona, le tengo afecto y es un afecto mutuo que nos tenemos. A partir de su decisión de aceptar ser secretario del Gobierno de Javier Milei, no hemos hablado”, reveló en declaraciones a Perfil.

Luego exclamó: “Él sabe lo que yo pienso y yo sé lo que él piensa. Creo que Daniel debe pensar que está ayudando a la Argentina con esta decisión que tomó. Lamentablemente, con este paso que ha dado en política yo estoy desencantado en términos políticos, no en términos personales. Porque seguirá siendo seguramente la misma persona buena que yo conozco”.

Por otra parte, consignó que “es un momento de tensión en donde hay una gran vocación por ampliar el movimiento nacional y popular” pero “primero hay que definir quiénes somos, qué somos”.

“Tenemos que definir el qué, el para qué. Eso sería una suerte de concentración de fuerza, de compromiso y de militancia. Creo que esos tres ejes son centrales en la reconstrucción del peronismo como oposición”, prosiguió el exvicegobernador bonaerense.

Acto seguido, recalcó: “Es medio antipático lo de los nombres propios, pero Miguel Ángel Pichetto fue candidato a vicepresidente del gobierno de Mauricio Macri. Si viniese ahora, sin la redefinición de lo que somos, ¿somos más deuda externa o menos deuda externa? Esa es mi pregunta. Primero habría que definir qué somos. No nos podemos desdibujar por el afán de ampliarnos. Entonces creo que frente al gobierno de Milei hay que marcar claramente que nosotros somos oposición”.