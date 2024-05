El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, advirtió que el Gobierno de Javier Milei “le está sacando un billón de pesos a la provincia de Buenos Aires de manera arbitraria”.

Asimismo, el funcionario consignó que en los cinco meses que va de gestión “todavía” no conoce a Sandra Pettovello, la titular del Ministerio de Capital Humano, encargado de articular con las distintas carteras de Desarrollo Social de todo el país.

De igual manera, sostuvo en declaraciones a Radio Colonia que aún "no ha habido un peso de transferencia al Estado provincial en materia de desarrollo” y que, cuando el Presidente dijo que no había dinero, aseguró que “la única billetera que iba a tener plata” era la de su cartera “y eso no está pasando”.

"No ha habido un peso de transeferencia al Estado provincial en materia de Desarrollo." | Andrés Larroque @larroqueandres, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, en vivo en #ContraReloj con @roditoherrera. — Radio Colonia (@Coloniaam550) May 13, 2024

“Hemos pedido varias veces una reunión con Pettovello. El que nos contestó hace un mes, aproximadamente, fue el secretario de Desarrollo Social, Pablo de la Torre”, resaltó el ‘Cuervo’ en declaraciones.

De todas maneras, planteó que “lo que no quieren hacer” desde el Gobierno nacional “es transferir los recursos” porque “los tienen puestos en este superávit fantasma”.

Por otra parte, tachó de “entelequia” al Pacto de Mayo porque “buscaron poner una luz en el horizonte para llegar a un acuerdo” pero hasta ahora no saben de qué se trata.

“La última vez que Milei pidió reunir a los gobernadores no fue. Fueron el ministro del Interior (Guillermo) Francos y el jefe de Gabinete (Nicolás Posse). Todos los gobernadores salieron con sabor a poco”, concluyó Larroque.