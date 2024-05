Política | 13 may 2024 Congreso Lousteau mete presión: “Si no están dispuestos a corregir, no hay debate” “Quiero que nos tomemos el tiempo para hacer las cosas bien”, planteó el senador nacional de la UCR. Pidió la incorporación de temas y la modificación de otros en la Ley Bases.

Martín Lousteau.