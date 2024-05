Susana no evade elogios a Milei: “Está haciendo cosas fantásticas”

La animadora televisiva Susana Giménez, quien reparte su tiempo entre Miami y Uruguay, volvió a mostrar sus simpatías con el Gobierno de Javier Milei, al opinar que “está haciendo cosas fantásticas”.

Cuando el notero de Intrusos le consultó a diva por las críticas que recibió Guillermo Francella por deslizar su respaldo a la gestión libertaria, Giménez disparó: “Qué raro, qué raro que critican... Este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas. No me importan... Sí, me importan lamentablemente, pero no las leo, no quiero entrar en eso”.

“¿Qué pasó con Guillermo? Es uno de los mejores actores argentinos. Es lo único que pasó con Guillermo. Cada cual que piense lo que se le dé la gana. Para eso estamos en democracia”, bramó.

“Por supuesto que yo apoyo a este gobierno porque está haciendo cosas fantásticas. Y yo no lo voté”, anexó la actriz, quien nunca ocultó su simpatía por el PRO y sobre todo su amigo “el presidente Mau”.

Finalmente, se mostró entusiasmada por la posibilidad de una entrevista a Milei, auque primero “quería ver cómo era su política” y que le parece “que es bárbaro”.