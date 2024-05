Política | 14 may 2024 Casa Rosada “Veremos”: El Gobierno evalúa postergar el Pacto de Mayo “Son decisiones que se tomarán en el momento en que sepamos cómo termina, es una película de suspenso, son temas que no manejamos y dependemos de la voluntad de los senadores”, dijo el ministro del Interior, en torno a la sanción -o no- de la Ley Bases.

El funcionario expuso días atrás en el Senado.