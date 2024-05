El exsecretario de Deportes de la Nación, Fernando Galmarini, desestimó cualquier “punto de contacto” entre Carlos Saúl Menem y Javier Milei e hizo un paralelismo en términos futbolísticos, al tiempo que admitió que “algo hemos hecho mal desde el peronismo para que este hombre hoy sea Presidente”.

“En lo deportivo, Menem jugó en la Selección y Milei no pudo llegar ni a las inferiores de Chacarita. En cuanto a lo estrictamente político, Carlos fue tres veces gobernador de La Rioja. En aquellos tiempos, viajé a la Rioja con Eduardo Duhalde muchas veces y era un cariño enorme el que le tenían”, recordó.

“Tan enorme fue el cariño que cosechaba que la elección interna que tuvo por Antonio Cafiero fue una elección casi nacional. Incluso, muchísimos años después, Cafiero me dijo que no le podía haber ganado de ninguna manera a Menem”, anexó el dirigente peronista en declaraciones a Perfil.

Del mismo modo, dijo que tampoco hay “ninguna” similitud en lo económico y consideró que “la gente estaba aceptando lo que Menem quería, incluso el mundo estaba arrancando para el lado que él también quería dirigir a la Argentina”.

“Esto fue lo que hubo que hacer, no había otra posibilidad en esos momentos. Fueron diez años de convertibilidad, donde el siguiente presidente, Fernando de la Rúa, le ganó la elección a Eduardo Duhalde diciendo que iba a seguir con la convertibilidad”, enfatizó el exministro de Gobierno bonaerense.

En tanto, reflexionó: “Esto fue lo mejor y visto de lejos tal vez no haya sido lo que nosotros pensamos en aquel momento, pero mucha gente no la pasó mal, y esto lo descubrimos en la reelección de Menem en 1995 arriba del menemóvil, donde había mucha gente que aplaudía su paso. Aunque algunos decían que no tenían trabajo o que no les alcanzaba la plata”.

“Con Milei no veo ningún acercamiento. Lo que está haciendo este muchacho es inconcebible en la Argentina de estos tiempos. No tiene antecedentes en la militancia, no sabemos de dónde viene. Era un personaje que alguna vez lo había visto por televisión casi irrisoriamente, más parecido a alguno de los cómicos argentinos que a otra cosa. Pero, debo decir, algo hemos hecho mal desde el peronismo para que este hombre hoy sea Presidente”, disparó

Finalmente, en cuanto al acto en la Rosada, evaluó que “por un lado es un reconocimiento y por otro lado es querer apropiarse de algo que no le corresponde”.

“Menem fue otra cosa. Fue un enorme tipo, un enorme compañero y un gran predicador del peronismo. En cambio Milei es un personaje no me resulta ni simpático. Llegó a la presidencia con la colaboración indirecta nuestra por no haber hecho todas las cosas que teníamos que hacer. Somos responsables también de que este personaje esté conduciendo a los destinos de esta Argentina”, sentenció Galmarini.