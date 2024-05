Desencajado debate televisivo de Marra y Grabois: “Boludos como vos”, “garca”, “chorro”...

El presidente del bloque libertario en la Legislatura porteña, Ramiro Marra y el dirigente social Juan Grabois, protagonizaron este miércoles un tenso cruce en los estudios de TN, con acusaciones cruzadas e insultos varios.

“Un robo legal, de guante blanco, a través de un mecanismo de inflación planificada”, caracterizó Grabois a la administración libertaria, mientras que el economista aclaró que “ahora empezó una nueva que está ordenando la economía. Se logró el superávit financiero y se bajó la inflación. La devaluación la hizo el Gobierno anterior. Evitamos la hiperinflación. Todo lo que está pasando ahora es culpa del Gobierno anterior”.

De todos modos, el dirigente social explicó: “Yo no fui parte del Gobierno anterior porque no fui funcionario. Y él tampoco es parte de este”, lo que fue retrucado por Marra, al decir que es “parte” y advirtió que “lo único que dejaron ustedes fue pobres”.

“Queremos que haya más trabajo en el sector privado. Ahora la gente necesita ese dinero y por eso le estamos dando esos planes. Ustedes quieren gente pobre, para manipularlos. Quisiste ser presidente para tener más organismos, tener más poder. Nosotros somos distintos. Vos le sacás plata a la gente”, arremetió el diputado de la Ciudad.

