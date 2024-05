Espectáculos | 18 may 2024 Cine Se presenta en Cannes “La Virgen de la Tosquera”, película basada en cuentos de Mariana Enríquez Cuenta con dirección de Laura Casabé y guion de Benjamín Naishtat. Acaba de ser anunciada como uno de los cinco títulos de más alto perfil en la exhibición de Ventana Sur Goes to Cannes en el Marché du Film de este año.

Protagonizada por Dolores Oliverio.