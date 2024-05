Economía | 19 may 2024 La Argentina de Milei Dramático cuatrimestre para la industria PyME De acuerdo al relevamiento de la CAME, la actividad cayó 18,3 % interanual en abril, acumulando un 19 % en los primeros cuatro meses del 2024. La retracción no discrimina sectores.

“Madera y muebles” disminuyó un 15,7 % en abril.