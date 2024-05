Logro inédito en calle Corrientes: 10 mil localidades vendidas a un mes del estreno

De los productores y equipo creativo de Matilda, obra que alcanzó más de 160 mil espectadores en Buenos Aires, sube al escenario del Teatro Gran Rex, School of Rock, el Musical, la obra más esperada para toda la familia.

El 20 de junio se abrirá paso para el estreno de esta pieza, luego del éxito mundial de sus producciones en Nueva York, Londres, China, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica, Madrid y Corea.

Y la expectativa no podría ser mayor: es que la obra con con arreglos especiales de The Really Useful ya vendió de forma anticipada 10 mil entradas.

El elenco está integrado por Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán en el rol de Dewey y la sorpresiva incorporación de Ángela Leiva como Rosalie Mullins, la directora del Colegio Horace Green; Sofía Pachano como Patty Di Marco y Santiago Otero Ramos, interpretando a Ned Schneebly.

Patty es la antagonista de la historia y novia de Ned, el mejor amigo de aventuras rockeras en la juventud de Dewey. Completa el elenco Germán “Tripa” Tripel como Theo, compañero de banda de Dewey.



Para toda la familia y con una gran apuesta de producción nacional formada por tres elencos de 39 niños y niñas, School of Rock, el Musical, será el único espectáculo en la cartelera argentina con una banda de niños y niñas, actuando, bailando y tocando instrumentos en vivo.

La obra del aclamado compositor Andrew Lloyd Webber, con letra de Glenn Slater y libro de Julian Fellowes, basada en la película protagonizada por el mítico Jack Black, será co-producida por las cuatro productoras de teatro más importantes de Argentina: MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos y Tomas Rottemberg y Preludio Producciones.

La historia narra las desventuras de Dewey Finn, un desocupado que, tras ser echado de su propia banda de rock, asume la identidad de su compañero de cuarto y comienza a dar clases de música en una prestigiosa escuela. Allí, enseña a sus alumnos sobre la pasión que genera el rock and roll y todos deciden formar una banda para competir por un gran premio.