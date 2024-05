El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, destacó el Plenario de la Militancia realizado el sábado, renovó cuestionamientos al Gobierno nacional y aseveró que empieza “una etapa de recuperación del peronismo”.

“Fue una gran jornada, una de las cosas que más entusiasmó a la gente era la posibilidad de expresarse y de empezar esta etapa que tiene que hacer el peronismo de cara a su recuperación”, indicó el funcionario.

Asimismo, indicó que “oponerse al Gobierno nacional tiene que ver con la consecuencia de defender los derechos de los bonaerenses porque desde el minuto cero de este gobierno la Provincia ha sido agredida, se la asfixia financieramente, hay cero diálogo”.

“Nunca se la convocó a debatir y eso tiene que ver con la legitimidad que tiene el gobernador de la Provincia que ha sido elegido para hacer otras cosas de las que expresa el presidente Javier Milei”, contrastó D’Onofrio.

En cuanto al área de Transporte nacional, mencionó que “hoy es una Secretaría sin ningún tipo de decisión y a merced de lo que decida Economía”.

“Más allá de tener diálogo con sus autoridades, sirve para poco porque si las decisiones se toman en otro piso de ese edificio es muy complicado. Pero, tiene que ver con esta idea de castigar al gobernador y a todos los bonaerenses por no comulgar con las ideas del Gobierno nacional”, reiteró en declaraciones a Radio Provincia.

Luego manifestó que “no se sabe si va a suceder” el Pacto de Mayo “y más allá de expresar alguna voluntad de diálogo hay cuestiones de fondo que no se cerraron para sus provincias. Queda claro que nadie se salva solo, muy pronto se va a empezar a ver lo que significa no pagar nada que es mayor inversión a futuro”.

“Intentan hacer un disciplinamiento diciendo que habrá financiamiento a la Provincia siempre y cuando el gobernador adhiera a las políticas demenciales del Gobierno nacional. El Presidente intenta fundir a los gobernadores tendiendo fondos que le corresponden a las provincias porque lo que no entiende el Presidente es que no es el Estado nacional quien crea a las provincias si no las provincias las que le ceden parte de la organización al Gobierno nacional. Tarde o temprano la Corte deberá expedirse sobre esto”, concluyó D’Onofrio.