Milei dice ser “el máximo exponente de la libertad a nivel mundial”

El presidente de la Nación, Javier Milei, se jactó de ser “el máximo exponente de la libertad a nivel mundial, le guste a quién le guste” y se diferenció tajantemente de los “políticos” argentinos.

“La verdad es que la agenda de los políticos argentinos es la agenda de los liliputienses; entonces, es otra liga. O sea, yo estoy en otra liga. Y eso los irrita, porque muestra la insignificancia de los políticos ‘argentos’, de lo berreta que son, de lo poco que son, del poco alcance que tienen. En cambio, donde yo voy, genero un terremoto”, exclamó el líder libertario en declaraciones a TN.

🗣️ Javier Milei en "¿La Ves?": "Mi agenda irrita a los políticos argentinos porque muestra lo berreta que son" https://t.co/MJXeRbdGPj pic.twitter.com/tW1utPzeV9 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 21, 2024

Cuando el propagandista oficialista Jonatan Viale sugirió que “hay un poco envidia”, el jefe de Estado fue categórico: “¿Un poco? Ponele. Les encantaría estar donde estoy yo, pero lo que natura non da, Salamanca no presta”.

“Más allá de eso la charla en Vox fue imponente. Es muy emocionante que cuando llegué no podía arrancar el discurso porque la gente, primero, empezó a gritar libertad, con lo cual eso a mí me llenó de orgullo y satisfacción, como diciendo ‘okay, vamos por la pelea correcta y la gente está internalizando por todos lados esto’ y lo que después sí ya fue muy estremecedor, y la realidad es que no me lo hubiera esperado, empezaron a gritar ‘Argentina’, se pusieron de pie gritaban ‘Argentina’. Entonces es fuerte”, acotó Milei.

🟡 ¿TE LO PERDISTE? || Mira la tan esperada entrevista completa de Javier Milei con Joni Viale después del terremoto político que se originó tras su paso por España.



▪︎ 👇🏻 pic.twitter.com/ZXUpbaiyGt — Videos de y sobre Milei (@VideosdeMilei) May 21, 2024

En este sentido, recalcó: “Cada vez que yo salgo, pongo Argentina en el centro de la escena, pero lo pongo en un lugar de privilegio. Por eso, todos los empresarios, los más importantes del mundo, quieren hablar conmigo”.

“Por ejemplo, casi a fin de mes me voy para San Francisco y voy a estar con todos los popes tecnológicos. Es decir, yo me reuní dos veces con Elon Musk, el empresario más importante del planeta. Entonces, lo que estoy haciendo es llevar a la Argentina al mundo, porque los empresarios ya se dieron cuenta de lo nefasto que es la élite global y, en especial, todo lo que tiene que ver con la agenda 2030, todo lo que tiene que ver con estos socialistas de buenos modales pero que en el fondo te terminan destruyendo todo”, finalizó.