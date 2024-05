Jugando al rockstar, Milei tuvo su velada en el Luna: de la primera Playboy al “maldito socialismo”

El presidente de la Nación, Javier Milei, se subió al escenario del Luna Park, alquilado por 10 millones de pesos, para cantar “Panic Show”, de La Renga y luego brindar un encendido discurso ante cientos de fans y gran parte de su plantel gubernamental y legislativo que lo aclamaba en el marco de la presentación del libro Socialismo, capitalismo y la trampa neoclásica.

🎥| Así comenzó la presentación del presidente Javier Milei en el Luna Park, cantando Panic Show, de La Renga. Luego comenzó a hablar de su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa clásica” pic.twitter.com/88QavfKI0g — ANDigital (@ANDigitalOK) May 23, 2024

Sin ahorrar críticas ni al “maldito socialismo”, ni al kirchnerismo, se puso al frente de una cruzada contra “la agenda asesina” del aborto.

“La batalla cultural hay que darla en las aulas, en la política, porque si no los zurdos nos van a llevar puestos. Así que vayan y peleen por las ideas de la libertad”, arengó el líder libertario.

En igual tono, cuestionó a “esos enemigos que quieren voltear a este Gobierno”, defendió la Ley Bases y confirmó que prepara más de 3 mil reformas para cuando se haya aprobado el primer proyecto en el Congreso. “Vamos a hacer cuatro mil reformas estructurales”, prometió, ante el auditorio que clamaba: “¡Motosierra, motosierra!”.

Cuando se cantaba “Cristina ya va presa”, Milei contestó: “Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes”.

“Hay que darle las gracias al de la Fundación Feria del Libro (Alejandro Vaccaro) que, con el intento de boicot, nos regaló esta fiesta ¡Gracias, kirchneristas!”, bramó.

Discurso del Presidente Javier Milei en la presentación de su libro en el Luna Park. pic.twitter.com/dHhPeZBG7P — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 23, 2024

En otro tramo de su extenso mensaje, consignó que “la intervención del Estado nos termina condenando al maldito socialismo, que es contra lo que tenemos que pelear de una vez por todas”.

“Toda esta idea de los fallos de mercado, porque no mapea contra nuestro modelo ideal, lo único que hace es favorecer la intervención del Estado y cada vez que interviene el Estado, genera un fallo adicional en el funcionamiento del mercado que hace que demande más intervención”, reflexionó.

“Si ustedes consideran que hay un fallo de mercado lo primero que sugiero es que revisen que no está la intervención del Estado, porque si está el problema no es el mercado, no es la gente, el problema son los políticos”, acotó, para luego definir al mercado como “el proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad”.

Acto seguido, manifestó que “apuntamos a hacer el país con más libertad económica en el mundo” y caracterizó a la Ley Bases como “cinco veces más grande” que la “reforma de Menem”.

En otro pasaje, mencionó que “lo que está inspirando la agenda asesina de hoy es el club de Roma”, consistente en métodos antiguos de los economistas para regular la población, pero consideró que “los que se creen tan avanzados con la agenda del aborto es una agenda que tiene más de 3000 años y es una agenda asesina, por un par de salames que hicieron mal las cuentas”.

Felicitaciones por tus logros querido amigo @JMilei. Un honor haberte acompañado junto a @madorni en esta gran presentación 💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/P8XxHUbgAl — José Luis Espert (@jlespert) May 23, 2024

También pidió “que se dejen de joder con la Agenda 2030 y todas esas cosas porque lo único que hace es reventar la población”.

En momentos en los que su exposición se había vuelto estrictamente técnica, hubo lugar para la sorpresa: “Cuando leí el libro ‘Teoría del valor’, de Gérard Debreu, que tiene una belleza matemática que es súper inspiradora, casi que la disfruté más que mi primera revista Playboy... Es una licencia poética”, dijo entre risas el Presiente.