Política | 23 may 2024 Congreso Espert arrincona a la UCR: “Déjense de joder, no hay que hacerle el juego al kirchnerismo” El diputado nacional ultraoficialista sentó postura en torno al dilatado debate por la Ley Bases. Dijo que no se puede “golpear la columna del plan de reducción de gasto publico y del déficit fiscal”.

José Luis Espert.