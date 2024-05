Desplome de ventas en panaderías: “Todos los días te fundís un poco más”

El presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo, Martín Pinto, se refirió a la crítica situación crítica del sector y advirtió que “nos aumentan los impuestos y no tenemos respuestas”.

Además, confirmó que pese a la dramática caída en el consumo, el precio del pan volverá a subir dado que “es la única respuesta posible” en un contexto en el que “todos los días” el sector se funde “un poco más”.

Según adelantó, el precio mínimo sugerido a partir del lunes será de $ 2.200 en los barrios y $ 2.400 en las zonas céntricas.

“Nos aumentan los impuestos a nivel nacional, no tenemos respuestas. Lamentablemente, no nos queda otra que seguir aumentado el precio a pesar de que el consumo bajó un 45 por ciento”, graficó Pinto en declaraciones a la AM 750.

Yendo más allá del pan, el dirigente precisó que la caída del consumo en productos de confitería y facturas alcanza el 70 por ciento. “La gente va a comprar con $ 500 y lleva tan solo para lo que le alcanza”, ejemplificó.

“Tenemos panaderías que pagan un millón de pesos de gas. De luz pagaban $ 150 mil y ahora pagan $ 450 mil ¿Cómo hacés para sostener eso con un 45 % de pérdida de ventas?”, interrogó.

Finalmente, sostuvo que “hoy la panadería prioriza el sueldo de los empleados. Y después ves cómo pagar la luz, el gas y todo lo que es tributario. Pero no te podemos asegurar el aguinaldo. La verdad es esa”.