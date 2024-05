El diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo en La Libertad Avanza, Oscar Zago, reconoció que el oficialismo esperaba que esta semana salga el dictamen de la Ley de Bases en el Senado y puso de relieve que “todos los gobiernos tuvieron leyes en sus primeros días de gestión”.

“Arrancamos con una ley de 586 artículos y hoy tenemos una ley con menos de 300 artículos. Este es un Gobierno que escucha, que ha retrocedido y no tener una ley no es justo. Es muy injusto no darle herramientas a un Gobierno que quiere hacer las cosas correctas”, se quejó el legislador.

En cuanto al fallido Pacto de Mayo, aclaró que “el pacto puede ser cualquier día y puede hacerse el 20 de junio o el 9 de julio que son fechas patrias. Para convocar a todos, parecía lógico que se buscara una fecha patria como quería el Presidente”.

Finalmente, volvió a referirse a su salida de la presidencia de la bancada oficialista en la Cámara baja: “Desde que asumí estaba insistiendo que teníamos que tener un interbloque con todos los bloques y todos los diputados que se querían sumar”.

“Bregaba por un interbloque porque no me parece justo que un gobierno tenga ministros y secretarios de otros bloques, pero en el parlamento estemos separados. No me lo quisieron dar y se produjo mi alejamiento”, finalizó Zago.