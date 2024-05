Paz Carrara presenta “Todo vuelve al punto de partida”

Después del gran recibimiento que tuvo su primer disco Me cansé de hacer canciones que no salgan si no estoy llorando y de haber participado de importantes festivales como el Lollapalooza, Cosquín Rock y Bandera, entre otros, más los shows internacionales en España y Uruguay, Paz Carrara da un nuevo paso en su carrera musical con la edición de su segundo álbum: Todo vuelve al punto de partida, producido por Bambi Moreno Charpentier.

Con los primeros adelantos “Las Converse”, “Por que te quiero tanto”, “Perdón” y la reciente “Primer encuentro” (junto a Gauchito Club), dejó entrever la esencia pop que delinea este nuevo álbum sin perder el espíritu cantautora que la define.

Las otras seis canciones que completan el trabajo discográfico forman parte de un todo, donde predominan las hermosas melodías que seducen con el toque de la increíble voz de Paz.

Este segundo disco tendrá su presentación oficial el viernes 13 de septiembre en Niceto Club de Palermo, con entradas ya a la venta a través de Passline.

“Se llama porque con este álbum me reencontré con mi esencia, y también con lo esencial: contar historias a través de la música es la razón por la cual decidí dedicarme a esto. Historias que se cuentan de principio a fin y, a su vez, van desarrollando una trama mayor a lo largo de todo el disco. Cada una de ellas representa una foto muy importante de distintos momentos de mi vida, aunque cuando salgo de mí misma, siento que hablan de la vida de cualquiera”, revela la artista.

Además, subraya: “Hice el mayor de mis esfuerzos para ser lo más transparente y verdadera para estas canciones porque quise inundarlas de mucho sentimiento, a ver si tal vez alguien más siente algo diferente”.

“Trabajé mucho en la búsqueda sonora de este disco sabiendo que por primera vez me alejaría por completo del género cantautor, para tirarme de cabeza al pop. Bambi, quien produjo todo el disco, fue clave para ese proceso. Así fuimos construyendo Todo vuelve al punto de partida, canción a canción, historia a historia. Espero que puedan conectar con eso tanto como yo”, invita Paz.