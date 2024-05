Zabaleta, sin rodeos: “Donde esté La Cámpora vamos a estar enfrente”

El exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, disparó munición gruesa contra La Cámpora y advirtió que “Máximo Kirchner no puede convocar a una reunión del PJ de la Provincia con la totalidad de los presentes y de golpe llama a una elección interna, un año antes de lo que corresponde, en un momento complicado de la Argentina”.

¿Alguien me pregunta en la esquina del taller por la interna del PJ? Nadie. Hay otra agenda en la cabeza de la sociedad. Un taller es reparar, tenemos que reparar el peronismo y la Argentina que viene”, graficó el exministro de Desarrollo Social de la Nación, quien volvió a despuntar en la mecánica tras perder las elecciones comunales con el camporista Damián Selci.

También cuestionó que se use “el paraguas de la unidad” para “volver a hacer lo mismo” en el justicialismo.

“Y lo que no puede hacer el Frente de Todos, Unión por la Patria, o no sé cómo se va a llamar, es hacer lo mismo que hicimos en los últimos años y fundamentalmente gobernando la Argentina. Si la receta del bizcochuelo es la misma, se va a quemar. Tenemos que intentar que el bizcochuelo no se queme”, acotó en declaraciones a La Nación.

En tanto, consideró que “el problema no es el armado de las listas solamente. El problema es entender qué les pasa a los argentinos ¿Esto se va a volver a definir en una discusión de palacio encerrados tres dirigentes que no representan lo que dicen representar? No. Hay que animarse a discutir nuevos liderazgos”.

“La política no es hereditaria de prepo. Hay una etapa que fracasó y Máximo Kirchner es parte del fracaso. Frente al fracaso, una etapa nueva”, diagnosticó Zabaleta y fue más allá al señalar que “algunos dirigentes planteamos que donde esté La Cámpora, vamos a estar enfrente”.

“Donde esté La Cámpora, vamos a estar enfrente. Eso será un debate público en una primaria, o también hay mucho riesgo de que si se sigue de la misma forma, el peronismo se rompa. Que el año que viene el peronismo se rompa”, exclamó.

En ese sentido, reconoció que “el peronismo se puede romper. La Cámpora tiene que entender que, o se sienta en igualdad de condiciones en una mesa, o el peronismo se rompe”.

Consultado sobre si tiene que haber una conducción del gobernador Axel Kicillof, sostuvo que “primero hay que acompañarlo para que pueda gobernar la Provincia como corresponde y dar respuestas. Y después dar un debate sobre el liderazgo de una fuerza”.

“No lo miremos a Kicillof solamente para que se haga cargo de lo que viene, sino para que le vaya bien gobernando. Nuestra fuerza política tiene que plantear una nueva propuesta ¿Es con los mismos de siempre? ¿Con las mismas formas? ¿Es haciendo lo que hacen con el gobernador, que viene a distritos que gobierna La Cámpora, como Hurlingham y Quilmes, y le ponen cara de culo y lo maltratan?”, sentenció.

Además, juzgó que “hay un planteo claro de La Cámpora que es hablarle a Cristina. La Cámpora le habla a Cristina y está muy bien, algo representan. Ahora, ¿con eso se ganan elecciones? No”.

Finalmente, al ser interrogado sobre a quién le habla Cristina, fue tajante: “Yo quiero resumirlo con dos palabras: gracias Cristina”.