Kicillof cargó contra Milei: “El que lo votó quería un gran ajuste, pero para la casta”

En el marco de la visita a Coronel Pringles del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió a la inauguración del Centro de Estudios Universitarios N° 2 y a la entrega de 20 viviendas gestionadas entre el municipio la gobernación, acompañado por el intendente de esta ciudad, Lisandro Matzkin, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

En diálogo con ANDigital, se refirió a las internad del peronismo del mes de noviembre y aseguró que “hoy no pienso en conducir el peronismo de la provincia de Buenos Aires, tengo bastante con la gobernación”, se excusó.

Respecto a la tarea de su partido, definió que “creo que el peronismo a nivel nacional venimos haciendo un trabajo con los gobernadores de nuestro espacio, pero también con una mirada más amplia para recuperar también a aquellos que se han apartado por algún motivo u otro”.

‘Minga’ el ajuste de Milei

Señaló convencido al Presidente de la Nación, Javier Milei, como que “era una novedad, era algo exótico, escuela austriaca, anarco-capitalismo, pero creo que nadie pensaba que iba a venir a fundir a las provincias, que se iba generar semejante descalabro económico”, disparó.

En este tramo de la charla asentía con un movimiento de cabeza, apuntalando lo dicho por Kicillof, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis.

Según el primer mandatario provincial, “hay dos o tres episodios en toda la historia argentina que fueran tan profundos. Nos decían qué hacía falta hacer ajuste, había que hacerlo… ¡¡¡Minga!!! Acá se está utilizando la plata para el sector financiero”, acusó.

“Eso es lo que suscita o lo que genera un gobierno nacional como el que tenemos, creo que nadie en la Argentina esperaba algo así como lo que está pasando “subrayó.

En su dura crítica al gobierno de Milei, Kicillof apuntó que “así como en las prepagas, ese mismo problema lo tenemos en el mercado de alimentos, en el mercado de medicamentos, en el mercado de combustibles; se han puesto cuatro vivos de acuerdo y la gente no puede acceder”, advirtió.

ANDigital también lo consultó sobre su aparición pública junto al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, envuelto en una causa por abuso sexual, donde señaló que “yo dejo actuar a la Justicia, yo no sé obviamente cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz privada o personal”

Y allí referenció que “somos la única provincia que tenemos Ministerio de la Mujer. Así que mi posición en eso es muy clara. Si yo voy o no voy, no estoy sacando un fallo judicial porque no es mi función”, evaluó.

En el tema de las rutas inconclusas en la provincia, culpó al presidente Milei por su abandono y dijo a modo de disculpa que “la obra pública la divido en dos, la que destruyó Milei por su propia voluntad: toda la obra pública nacional parada en toda la Argentina; y las otras son las que están siendo perjudicadas por su política económica”

El espacio político que está construyendo

“Estamos apuntando a la unidad en acción, que es con el trabajo y que me parece que es un mensaje muy fuerte actuar con los intendentes de la provincia, no importa la fuerza política a que pertenezcan”, expuso luego.

Destacó que “aquí en la provincia de Buenos Aires lo estamos haciendo de forma muy clara, contundente con los 135 intendentes”

Por último, dijo muy convencido que “no está en cuestión la unidad del peronismo”. Y prosiguió: “Qué expresión política tome esto (refiriéndose a un armado de alianza bonaerense), qué candidatura, creo que es muy prematuro, muy lejano y hoy creo que tenemos que estar más unidos que nunca como pueblo para resistir decisiones que se están tomando contra el federalismo, contra la soberanía nacional”, concluyó.