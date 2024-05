Política | 25 may 2024 Crisis El Gobierno justificó la retención de alimentos: “No se están pudriendo” “La comida está en perfecto estado, no está vencida”, informó el secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, luego de que se confirmara la decisión de no distribuir 5 millones de kilos de mercadería a comedores.

Imagen ilustrativa.