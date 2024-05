Interés general | 28 may 2024 Salud La pobreza menstrual es un problema de derechos humanos y no únicamente un asunto de higiene En el país, más de 12 millones de niñas, adolescentes, mujeres, varones trans y no binaries menstrúan. Sin embargo, los artículos necesarios pueden ser hasta un 50 % más costosos que el promedio de productos de la canasta básica.