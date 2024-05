Graves incidentes tras el crimen del repartidor en Tres de Febrero: Incendiaron un patrullero

El domingo fue asesinado Emanuel Osvaldo López Ledesma, el repartidor de 30 años de edad que el domingo fue acribillado por motochorros cuando intentó escapar de un intento de robo, y en las últimas horas familiares, amigos y colegas suyos protagonizaron una serie de incidentes en la Municipalidad de Tres de Febrero y en la Comisaría de Loma Hermosa, donde incluso incendiaron un patrullero y dos autos.

El crimen ocurrió el domingo alrededor de las 23 horas en la puerta de una pizzería de las calles Claudio Castro y Campo de Mayo en la localidad de Villa Bosch, del mencionado distrito del Conurbano bonaerense oeste, donde López Ledesma aguardaba sobre su Honda CG 150 Titan de color rojo que le dieran un pedido para llevar.

Allí fue abordado por motochorros y, al querer escapar, recibió un disparo de arma de fuego en su zona pélvica; sus asesinos escaparon con el teléfono celular de la víctima, pero sin la motocicleta, hacia el vecino distrito de San Martín.

A partir de ese momento se generó una búsqueda policial para dar con estos peligrosos criminales, al tiempo que sus colegas y amigos se congregaron en la mencionada dependencia policial y en la Municipalidad, y provocaron serios incidentes, entre ellos la quema de un patrullero y de dos automóviles particulares, y la rotura de un ventanal en el Palacio Comunal.

Durante la jornada de este lunes los padres del delivery asesinado dieron su testimonio, y Osvaldo, el papá, criticó a la clínica de La Merced, que le negó la atención médica a su hijo por no tener obra social: “Lo que más me llamó la atención es que no vino ninguna ambulancia, (a Emanuel) tuvo que cargarlo en su auto una vecina (en rigor, el chico fue cargado a un patrullero) que lo llevó a la clínica y le preguntó si tenía obra social. Yo no sé si se hubiera podido salvar, pero esa demora jugó contra su vida”, dijo ante las cámaras de Canal 13.

“Necesitamos y pedimos justicia, inversión en seguridad, y penas, que cambie la política, los políticos, que tienen seguridad, autos blindados… estos son los chicos que están inseguros, porque yo estoy seguro que si estos chicos les ofrecen trabajar en cualquier lugar que pueda hacerlo en ciertos horarios y con un sueldo fijo, lo harían, pero estamos en una situación del país que no lo pueden hacer, entonces están desamparados, por la Provincia y el Gobierno nacional”, completó el acongojado padre.

Mónica, la novia de la víctima, contó por su parte que el muchacho “se cuidaba todo lo que podía, entregaba los pedidos sin bajarse de la moto, tocaba bocina, llamaba al cliente para que saliera antes, no se metía en los locales para que no le robaran en esos momentos… se cuidaba lo máximo posible, estuvo en Capital, en zonas de La Boca, pero le pasó acá, que se convirtió en algo terrible”.

El caso es investigado por la UFI Nº 2 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Fabiana Ruiz, quien caratuló la causa como “homicidio en ocasión de robo” y trabaja en el caso junto al personal de la DDI San Martín y por el momento no hay indicios sobre sus asesinos, que son intensamente buscados.