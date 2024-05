“La grasa de las capitales” cumple 45 años y se celebra en La Plata

Cinema Verité, la banda tributo a la obra de Charly García más aclamada, invita a celebrar el 45º aniversario de La grasa de las capitales, el disco que marcó un antes y un después en el rock argentino.

La cita es el sábado 8 de junio en Espacio Live de La Plata, con apertura a cargo de Juan Rosasco y entradas ya a la venta vía Livepass. Será la ocasión propicia para vivir una noche única con las canciones que marcaron a fuego a toda una generación: “Viernes 3 AM”; “Los sobrevivientes”, “Frecuencia Modulada”, “San Francisco y el lobo” y mucho más.



Además, Cinema sorprenderá a los espectadores con un extenso recorrido por las diferentes etapas de la carrera de Charly, incluyendo Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y su etapa solista. En suma, un show imperdible para fans de Charly, Serú y del rock argentino en general.

La banda nació desde la necesidad de hacer un homenaje a la música de las décadas de los 70 y 80 del rock argentino, tomando como punto de partida a sus máximos ídolos, quienes inspiraron a toda una generación de músicos: Serú Girán.

Luego de siete años de presentarse con repertorios exclusivos de canciones de Serú, desde 2022 también se sumaron a los shows listas de todas las bandas de Charly, además de su extensa etapa solista.

Cinema Verité parte de la premisa de tener en cuenta cada acorde, cada nota y cada arreglo a la hora de ejecutar las canciones.

Quienes vean este homenaje no se encontrarán con un show de temas versionados. Van a ver un concierto de covers fieles, cuidados hasta el más mínimo detalle posible. No se encontrarán solo con clásicos: la propuesta viaja por toda la discografía de Charly en general y de Serú Girán en particular, revisitando aquellas que sabemos todos, así como también las obras no tan conocidas, pero igual de representativas, aquellas ideales para fanáticos.

Cinema Verité te sumerge en un viaje nostálgico a través del tiempo desde lo auditivo, para acercarte a que te reencuentres, o a que conozcas, lo que para sus integrantes fue la mejor época de nuestra música. Date el gusto de compartir con tus padres, tus hijos, o tus amigos, el show que siempre quisiste.