Romi Scalora: derrotero de una millennial alimentada a rayos catódicos

El domingo 16 de junio, La Romi Scalora vuelve a presentarse en El Teatro Bar de La Plata con ¿Y si todo sale mal?, aunque en una versión “totalmente modificada”, según adelanta, al calor de la vertiginosa realidad argentina.

En este espectáculo, la comediante, creadora digital y profesora de historia aborda las vicisitudes de la vida moderna de una millennial, educada a base de televisión en la niñez y fortificada con redes sociales en la adultez, que sigue buscando estabilidad económica, laboral y vincular en un mundo cada vez más hostil.

La Romi mezcla actualidad e historia para intentar descifrar qué tienen en común los integrantes de la generación bisagra que inauguró el milenio como una promesa y quedó atrapada entre las expectativas de sus padres y las demandas de los más jóvenes.

“Está orientada a la generación de los que tenemos 30 y 40 y largos. Supimos vivir un mundo analógico y nos tuvimos que adaptar a uno hiperconectado. La parte fundante de nuestra vida tuvo que ver con la tele, nos daba cultura general y aprendíamos cosas. No sólo cambió la realidad en este tiempo, sino que cambian los consumos”, contrasta Scalora en diálogo con ANDigital.

La comediante, quien supo saltar con frescura e irreverencia de las redes a la radio y a la tele, todo eso mientras se graduaba en Historia, pondera que en el show propicia “un análisis en clave de comedia” con una fuerte reivindicación a aquella “caja” educadora entre Sin Condena, Gran Hermano o la factoría de Cris Morena.

En igual tono, Romi hace foco en aquella “capacidad de atención puesta sobre algo y la espera: esperar el horario del programa que te guste, el día... Los de esta generación tenemos todavía una capacidad para eso y somos los que más sufren todos los cambios, porque nuestros padres hay cosas que ni siquiera las intentan, no les interesa participar. Nosotros quizás queremos meternos en las nuevas formas de comunicación y estamos seteados con eso de esperar el programa y la hora de contenidos”.

“Es una reivindicación a nuestra generación, muy denostada, los ‘ni ni’, millennials, generación de cristal, lo que sea. Yo creo que le puso el pecho a los grandes cambios tecnológicos de la humanidad y la historia lo pondrá en su lugar más adelante”, sentencia.

¿El primer libro de @LaRomiScalora es una crónica autobiográfica y de época que, con humor y observaciones filosas, plantea un abanico de dudas generacionales atragantadas. https://t.co/OQHd2gv1L7 pic.twitter.com/yDDsOXw2eS — Gandhi | Galerna (@Galernalibros) September 8, 2023

Al reforzar su postura, pone de relieve que atravesamos “una revolución que no tiene precedentes, hablar inmediatamente con alguien en otra parte del mundo, todo corto, conciso, bastante carente de profundidad, eso sí. Y el teatro está bastante arraigado a eso también, la atención puesta en algo, es mágico, pero que va desapareciendo”.

“Hablo mucho de los recuerdos familiares ligados a la tele, un arraigo casi emocional con algunos personajes. Eso formaba parte de la vida real, tu ventana al mundo. La tele nos mostraba todo, no sólo la fantasía. También mi visión de la crisis de 2001, concretamente desde una nena de 12 años y cómo de grande lo resignificamos, tiene que ver con cómo te lo mostró la tele en ese momento”, puntualiza.

Pese a que desde la pandemia en adelante nunca dejó estar “en los medios”, recién este año se luce en lo que es la diaria. “Todavía lo estoy dimensionando, hasta ahora era un poco jugar a hacer tele, no caía. Ahora no puedo creer que estoy en un camarín en Canal 9 con el cartel de La Romi”, grafica la integrante del panel de Bendita.

Además de participar en Bendita, también acompaña a Beto Casella en Nadie nos para, de lunes a viernes de 9 a 13 horas en la Rock & Pop. Y sobre el talentoso conductor, resalta: “De Beto sólo puedo hablar maravillas, es el jefe que todo el mundo desea tener. Muy generoso, presente, nunca pasás a ser una más, siempre sabe cómo estás, qué te pasa, qué necesitás. Te da el espacio para que te luzcas con lo que quieras hacer, es una escuela, sabe muchísimo, te demuestra que dándole libertad a la gente la potenciás. Uno es libre y feliz, eso es muy valorable”.

Y en ese marco encuadra su celebrada sección de historia sin solemnidad: “La gente se engancha con la historia, es algo que me generaba miedo hablar en los medios. Pareciera que las credenciales no sirven, cualquier puede hablar de cualquier cosa en esta época. Siempre fue mi punto débil. Me animé y me encanta el espacio que habilitó Beto”.

“Yo esperaba que mis logros profesionales vinieran por el lado de ser profe de historia, esto me tomó muy de sorpresa. Me encuentro con la gente que me espera a la salida del teatro y siento que esa identificación que yo tenía con gente que estaba en la tele, algunos la tienen conmigo. Me llena de felicidad y responsabilidad. Siento que el producto tienen que salir muy bien, por respeto a esa gente que paga una entrada, te espera o por tomarse el detalle de hacerte llegar un mensaje por algo que dijiste y que les haya gustado”, confiesa.

Además, indica que el público es de participar porque en ¿Y si todo sale mal? Se habla “de cosas que vivimos todos y personajes por todos conocidos, es inevitable que surja el diálogo, te gritan de algún detalle obviado o por decir con mucho orgullo que les pasaba lo mismo que a una”.

“Recuerdo grandes momentos de risa familiar viendo Videomatch por ejemplo, podía ser Pachu maniquí o lo que sea, pero se disfrutaba en compañía, todos juntos mirando lo mismo, riendo de algo al mismo momento. Hoy es más difícil, cada uno está con su pantalla, cada uno se ríe según su algoritmo…”, sentencia.

***

“¿Y si todo sale mal?” en La Plata

Domingo 16 de junio, a las 20.30 horas – El Teatro Bar, calle 43 N.º 632 entre 6 y 7

🚨 ATENCIÓN LA PLATA 🚨 Ya están en venta las entradas para el 15 de junio! 🩷 No se lo pierdan!! https://t.co/bFKxWZJ0rj pic.twitter.com/nKPiWKdHhU — #LaRomi (@LaRomiScalora) May 28, 2024

Entradas vía Plateanet y en la boletería de la sala, de lunes a viernes de 15 a 20 horas.